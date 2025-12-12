Exportadores anuncian proyecto para ampliar jurisdicción de policías ante robo de contenedores

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) anunció, este jueves, la presentación de un proyecto de ley para ampliar la jurisdicción de la Fuerza Pública y con esto combatir el robo de contenedores.

La propuesta, que llegaría al Congreso a inicios del próximo año, pretende combinar las potestades que hoy tienen la Policía de Tránsito con la Fuerza Pública, de manera que se eliminen limitaciones que dificultan el ataque del robo de mercancías, que para los exportadores se ha convertido en “la caja chica del crimen organizado”.

“Hay un tema importante y es que la Policía y la Policía de Tránsito juegan dos roles diferentes en el país. La Policía de Tránsito puede transitar las carreteras, digamos en tramos largos, pero la Policía está por sectores, entonces cuando tenemos un robo de contenedores el policía de Tránsito hoy no tiene jurisdicción para ir a actuar contra el robo, mientras que el policía tiene la situación de que no puede transitar largas distancias”, explicó Víctor Pérez, presidente de Cadexco.

La propuesta, entonces, defiende una “interacción conjunta” entre ambos cuerpos para combatir el robo de contenedores, que solo en lo que va de este 2025 ya registra 144 denuncias.

“Estamos hablando de 144 contenedores más o menos solo en este año, que es un 20% de crecimiento contra los años anteriores. Eso es una afectación de entre $12 y $14 millones”, añadió Pérez.

La cámara se reunió hace dos semanas con autoridades del Ministerio de Seguridad, incluido el ministro Mario Zamora, para discutir los alcances de la propuesta y afinar su redacción.

“Vamos a ver si la presentamos en enero, ya sea por iniciativa popular o si luego lo hacemos con algún candidato, lo que creemos importante es que haya una propuesta en ese sentido desde el sector productivo”, finalizó.

