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Exportaciones ticas marcan récord en primer semestre del 2026

Este incremento representa un crecimiento del 6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por Michelle Campos 23 de junio de 2026, 19:39 PM

Las exportaciones de bienes de Costa Rica superaron los $9.500 millones entre enero y mayo de este año, según datos de Procomer.

Este incremento representa un crecimiento del 6% en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que equivale a $581 millones adicionales. El repunte fue impulsado principalmente por el sector de equipo médico, así como por la industria agrícola y alimentaria.

Por su parte, las ventas externas crecieron tanto en el régimen de zonas francas como en el régimen definitivo, consolidando la tendencia positiva del comercio exterior costarricense.

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