Exportaciones ticas crecen en Asia pese a altos costos logísticos
Los principales destinos de los productos costarricenses en Asia son China y Japón, seguidos por mercados emergentes como Vietnam y Pakistán.
Costa Rica continúa posicionando sus productos en los mercados internacionales y apuesta por una mayor diversificación de destinos para reducir la dependencia de socios comerciales tradicionales.
En ese contexto, las exportaciones hacia el continente asiático registraron un crecimiento del 57% durante los primeros meses del año, una cifra que responde a una estrategia orientada a ampliar mercados en un entorno internacional cada vez más complejo.
Este dinamismo ha llevado a que Asia ya represente un 9% de las exportaciones totales del país, consolidándose como un mercado estratégico para reducir la dependencia de socios comerciales tradicionales.
De acuerdo con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), los principales destinos de los productos costarricenses en Asia son China y Japón, seguidos por mercados emergentes como Vietnam y Pakistán.
ese crecimiento se ve impulsado por Los Dispositivos médicos, componentes electrónicos y productos químico-farmacéuticos, según Cadexco.
y la frescura de los productos resultan determinantes.
A esto se suman las condiciones del contexto internacional, como los conflictos geopolíticos, el encarecimiento del petróleo y la volatilidad en los fletes, que presionan la competitividad de las exportaciones.
Pese a estos retos, el crecimiento sostenido en Asia confirma el interés de los exportadores costarricenses por consolidar su presencia en nuevos mercados y fortalecer la resiliencia del comercio exterior del país.