Exportaciones ticas crecen en Asia pese a altos costos logísticos

Costa Rica continúa posicionando sus productos en los mercados internacionales y apuesta por una mayor diversificación de destinos para reducir la dependencia de socios comerciales tradicionales.

En ese contexto, las exportaciones hacia el continente asiático registraron un crecimiento del 57% durante los primeros meses del año, una cifra que responde a una estrategia orientada a ampliar mercados en un entorno internacional cada vez más complejo.

Este dinamismo ha llevado a que Asia ya represente un 9% de las exportaciones totales del país, consolidándose como un mercado estratégico para reducir la dependencia de socios comerciales tradicionales.

​De acuerdo con la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), los principales destinos de los productos costarricenses en Asia son China y Japón, seguidos por mercados emergentes como Vietnam y Pakistán.

ese crecimiento se ve impulsado por Los Dispositivos médicos, componentes electrónicos y productos químico-farmacéuticos, según Cadexco.

y la frescura de los productos resultan determinantes.

A esto se suman las condiciones del contexto internacional, como los conflictos geopolíticos, el encarecimiento del petróleo y la volatilidad en los fletes, que presionan la competitividad de las exportaciones.

Pese a estos retos, el crecimiento sostenido en Asia confirma el interés de los exportadores costarricenses por consolidar su presencia en nuevos mercados y fortalecer la resiliencia del comercio exterior del país.