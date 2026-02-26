Expo Mascotería impulsa adopción responsable este fin de semana en Heredia

En el marco del mes del amor y la amistad, Expo Mascotería reforzará su mensaje de adopción responsable con jornadas especiales a cargo de fundaciones de bienestar animal. La cita será del viernes 27 de febrero al domingo 1.° de marzo en el centro comercial Oxígeno, en Heredia, en horario de 10 a. m. a 9 p. m., con entrada gratuita para todo público.

La iniciativa busca ofrecer una segunda oportunidad a perros y gatos en condición de abandono, al tiempo que promueve la tenencia responsable. Durante los tres días, las personas asistentes podrán informarse sobre procesos de adopción, requisitos y cuidados necesarios antes de integrar una mascota a su hogar.

Además de las jornadas de adopción, la edición número 16 del evento incluirá pasarelas de distintas razas, concursos temáticos, talleres de adiestramiento, charlas educativas y actividades recreativas para toda la familia. Emprendimientos y marcas del sector también presentarán productos y servicios especializados para el cuidado animal.

Gilda González, representante de Mascotería Global, empresa organizadora, señaló que la actividad no solo celebra el vínculo entre las familias y sus mascotas, sino que también respalda a quienes trabajan diariamente por el bienestar animal. Agregó que el espacio combina solidaridad, educación y entretenimiento en un mismo lugar.





Agenda de actividades





Viernes 27 de febrero





10 a. m.: Jornada de adopción de gatos.

3:30 p. m.: Charla "Amor responsable con mi mascota".

4 p. m.: Pasarela de razas pequeñas.

5 p. m.: Concurso Mi mascota se disfraza de amor.

6 p. m.: Pasarela de todas las razas.

7 p. m.: Taller de adiestramiento: Aprendamos a educar y a adiestrar a nuestros perros.

Sábado 28 de febrero

10 a. m. a 3 p. m.: Jornada de adopción de perros y gatos.

1 p. m.: Pintemos mascotas, sesión artística con figuras en yeso cerámico.

2 p. m.: Pasarela de zaguates.

3 p. m.: Pasarela French Poodle.

4 p. m.: Amor al primer miau.

4:30 p. m.: Concurso de disfraces para dueños y mascotas con temática de amor.

5 p. m.: Concurso Amor de 4 patas y 2 pies.

6 p. m.: Pasarela de razas grandes.

7 p. m.: Taller de adiestramiento.

Domingo 1.° de marzo

10 a. m. a 3 p. m.: Jornada de adopción de perros y gatos.

12:30 p. m.: Charla Perro Amor: Comunicar con amor es hablar desde el vínculo.

1 p. m.: Taller: Nuestras mascotas aprenden lo que les enseñamos.

2 p. m.: Baile con mi perro, con la participación de Orietta y Buffy.

2:15 p. m.: Pasarela Golden Retriever.

3 p. m.: Desfile de gatos.

3:30 p. m.: Pasarela de salchichas.

4 p. m.: Concurso Disfraza-dos por amor.

5 p. m.: Show de magia con el Mago Albert.

6 p. m.: Pasarela de todas las razas.

7 p. m.: Entrenamiento de perros.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de las redes sociales oficiales de Mascotería Global en Facebook, Instagram y TikTok.



