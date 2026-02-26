Expo Mascotería impulsa adopción responsable este fin de semana en Heredia
El evento se realizará del 27 de febrero al 1.° de marzo, con ingreso gratuito y una agenda cargada de actividades familiares.
En el marco del mes del amor y la amistad, Expo Mascotería reforzará su mensaje de adopción responsable con jornadas especiales a cargo de fundaciones de bienestar animal. La cita será del viernes 27 de febrero al domingo 1.° de marzo en el centro comercial Oxígeno, en Heredia, en horario de 10 a. m. a 9 p. m., con entrada gratuita para todo público.
La iniciativa busca ofrecer una segunda oportunidad a perros y gatos en condición de abandono, al tiempo que promueve la tenencia responsable. Durante los tres días, las personas asistentes podrán informarse sobre procesos de adopción, requisitos y cuidados necesarios antes de integrar una mascota a su hogar.
Además de las jornadas de adopción, la edición número 16 del evento incluirá pasarelas de distintas razas, concursos temáticos, talleres de adiestramiento, charlas educativas y actividades recreativas para toda la familia. Emprendimientos y marcas del sector también presentarán productos y servicios especializados para el cuidado animal.
10 a. m.: Jornada de adopción de gatos.
3:30 p. m.: Charla "Amor responsable con mi mascota".
4 p. m.: Pasarela de razas pequeñas.
5 p. m.: Concurso Mi mascota se disfraza de amor.
6 p. m.: Pasarela de todas las razas.
7 p. m.: Taller de adiestramiento: Aprendamos a educar y a adiestrar a nuestros perros.
Sábado 28 de febrero
10 a. m. a 3 p. m.: Jornada de adopción de perros y gatos.
1 p. m.: Pintemos mascotas, sesión artística con figuras en yeso cerámico.
2 p. m.: Pasarela de zaguates.
3 p. m.: Pasarela French Poodle.
4 p. m.: Amor al primer miau.
4:30 p. m.: Concurso de disfraces para dueños y mascotas con temática de amor.
5 p. m.: Concurso Amor de 4 patas y 2 pies.
6 p. m.: Pasarela de razas grandes.
7 p. m.: Taller de adiestramiento.
Domingo 1.° de marzo
10 a. m. a 3 p. m.: Jornada de adopción de perros y gatos.
12:30 p. m.: Charla Perro Amor: Comunicar con amor es hablar desde el vínculo.
1 p. m.: Taller: Nuestras mascotas aprenden lo que les enseñamos.
2 p. m.: Baile con mi perro, con la participación de Orietta y Buffy.
2:15 p. m.: Pasarela Golden Retriever.
3 p. m.: Desfile de gatos.
3:30 p. m.: Pasarela de salchichas.
4 p. m.: Concurso Disfraza-dos por amor.
5 p. m.: Show de magia con el Mago Albert.
6 p. m.: Pasarela de todas las razas.
7 p. m.: Entrenamiento de perros.
Las personas interesadas pueden obtener más información a través de las redes sociales oficiales de Mascotería Global en Facebook, Instagram y TikTok.