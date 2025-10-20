Expertos estiman que hay 90% de posibilidades de que se forme un ciclón en el Caribe esta semana

La última estimación hecha por el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Estados Unidos, determinó que hay un 90% de posibiidades de que a fines de esta semana se forme un ciclón tropical en el mar Caribe.

La misma entidad apuntó a que las posibilidades disminuyen a un 70% cuando se proyecta que esta formación sea en las próximas 48 horas.

En estos momentos, no existen elementos que sugieran que el fenómeno afectará directamente a Costa Rica. Distinto es el caso para Cuba, Puerto Rico o Jamaica, donde se recomienda el monitoreo ante fuerte oleaje y lluvias.

En este momento, el fenómeno se denomina onda, pero en caso de que los vientos alcancen una "circulación cerrada", este se convertiría en depresión primero y luego en tormenta y, eventualmente, huracán si los vientos internos aumentan de velocidad de manera significativa.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que aunque un ciclón no afecte directamente a Costa Rica, sus efectos indirectos si pueden provocar daños en el país, especialmente en la costa pacífica del país.