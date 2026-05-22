Expertos debatirán si el turismo verde es auténtico o solo lujo

El futuro del turismo verde en Costa Rica dependerá de que la industria adopte un enfoque positivo y transformador que recupere el medioambiente, la cultura y la economía local.

Según Jaime García, director de Proyectos IPS del CLACDS del INCAE Business School, los destinos deben entenderse como sistemas biológicos que requieren la participación de gobiernos locales, capital privado y comunidades para generar equidad y progreso social.

Este tema será analizado en el foro “PURA VIDA 2.0: ¿Turismo de Lujo Sostenible o Solo Lujo?”, organizado por la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible (CANAECO), el próximo 11 de junio.

Para Hans Pfister, presidente de CANAECO, el reto es sofisticar la oferta y contar historias de éxito que respalden la sostenibilidad, elevando el nivel de servicio en áreas como alimentos, bebidas, tours y guías, sin perder el respeto por la naturaleza y la integración de las comunidades locales.

La especialista Sandra Howard, de la cadena Beyond Green, coincidió en que Costa Rica ha sido exitosa en ecoturismo, pero advirtió que el futuro dependerá de integrar la economía circular y la resiliencia social en toda la cadena de valor.

En su criterio, los beneficios del turismo no deben quedarse en hoteles o parques, sino penetrar profundamente en el tejido social de las comunidades rurales cercanas a los principales destinos.

Otros expertos como Gabriel Saragovia, de Río Perdido Hotel & Thermal River, y Javier Arredondo, de Virtuoso, subrayan que la sostenibilidad no puede ser solo un sello de marketing, sino un imperativo de gestión turística con indicadores claros.

El foro buscará responder si la etiqueta de sostenibilidad de Costa Rica sigue siendo una ventaja competitiva o si corre el riesgo de convertirse en “solo lujo” dentro de un mercado saturado.