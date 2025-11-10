Expertos advierten sobre uso incorrecto de prueba del VPH en mujeres jóvenes

La prueba para detectar el Virus del Papiloma Humano (VPH), fundamental para la prevención del cáncer cervicouterino, está siendo utilizada de manera incorrecta en algunos establecimientos médicos, advirtieron especialistas en salud.

Aunque la norma nacional para la prevención y el manejo de este tipo de cáncer, vigente desde diciembre de 2023, indica que solo las mujeres de 30 años o más deben someterse a este examen, se han reportado casos donde se realiza en mujeres más jóvenes (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con la investigadora Carolina Porras, del Centro de Investigación en Cáncer de Mama y Cérvix (ACIB) de la Fundación Inciesa (FUNIN), la prueba del VPH es el método de tamizaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mujeres mayores de 30 años, debido a la solidez de la evidencia científica que respalda su efectividad en este grupo.



A diferencia del Papanicolau, cuyo uso es anual o según indicación médica, la prueba de VPH debe realizarse cada cinco años cuando el resultado es negativo.

Sin embargo, aplicarla en mujeres menores de 30 años podría llevar a detectar infecciones transitorias que suelen desaparecer sin intervención, lo que incrementa el riesgo de diagnósticos innecesarios y posibles procedimientos invasivos.



Las autoridades de salud reiteran la importancia de que los centros médicos respeten la normativa y que las mujeres consulten a profesionales para recibir orientación adecuada sobre el tamizaje preventivo.

