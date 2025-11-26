Expertos advierten repunte en cáncer de boca en población joven

Por año, más de 177.000 personas mueren por cáncer de boca en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Costa Rica no es la excepción. Especialistas advierten un aumento de diagnósticos en población joven, una tendencia que preocupa por su rápida progresión y su relación con prácticas sexuales sin protección.



El cáncer de boca, históricamente vinculado a adultos mayores fumadores, ahora afecta cada vez más a personas entre los 20 y 40 años. Médicos señalan que esta enfermedad “sí avisa” y que las señales tempranas no deben pasar desapercibidas.

Una úlcera bucal que persiste por más de ocho días debe ser evaluada por un especialista, pues podría estar asociada a infecciones de transmisión sexual (ITS), traumatismos crónicos o incluso cáncer.



A nivel global, se reportan más de un millón de nuevos casos de ITS cada día. De ellos, el virus del papiloma humano (VPH) tiene un rol determinante: se estima que está relacionado con cerca del 70% de los cánceres orofaríngeos.



En Costa Rica, profesionales de la salud han identificado un incremento de casos de cáncer de boca y orofaringe en personas jóvenes. Entre los factores asociados destacan el sexo oral sin protección, la falta de información y la baja percepción del riesgo.



El diagnóstico temprano se posiciona como el principal aliado para mejorar la supervivencia. De acuerdo con la OMS, una de cada tres personas podría salvarse si el cáncer bucal se detectara en etapas iniciales, lo que permite el acceso a tratamientos menos invasivos y con mejores resultados.

