Experto considera que señor "se jugó la vida" para rescatar a mujer atacada por perro

Una mujer, quien paseaba con su mascota por el Residencial Abedules en Curridabat, fue atacada por un perro (ver video adjunto). Inmediatamente, un hombre acudió para ayudarla y, de manera muy profesional, logró inmovilizar al animal sin lastimarlo.

Teletica.com analizó este caso con David Peiró, etólogo y director de FOGAUS Bienestar Animal.

Primero, quisimos saber por qué un perro ataca de esa manera.

"Hay un motivo depredador, los perros son cazadores, se activan con el movimiento, entonces entran en una fase de túnel de visión y anulan su parte racional y se concentran solo en cazar, como un estado de limbo", señaló el experto.

Cada perro tiene un nivel de presa y de depredación diferente. “Hay perros que son más predadores que otros y otros son más presa”, dijo Peiró.

"En este caso, hubo mucho movimiento y eso hizo que el perro se activara más y como no pudo agarrar al otro perro, entonces agarró la pierna y entró en ese estado. El perro no tiene culpa de nada, el perro es perro, el responsable número uno es el dueño, por no haberle dado socialización en edades tempranas, por un manejo tan malo para que el perro tenga ese nivel de agresividad", comentó Peiró.

Héroe y heroína

El etólogo considera que el hombre que se ve en el video es un héroe porque usa una técnica muy profesional y no lastima al animal.

"El señor lo hace muy bien, parece un profesional, cualquier otro le mete un balazo o un cuchillazo al perro. El señor se juega la vida, porque el perro se hubiera podido dar la vuelta y le hubiera podido morder el cuello al hombre. Ese hombre, en realidad, es un héroe, lo que pasa es que pueden herir sensibilidades de animalistas, pero en ese momento fue correcto lo que hizo", acotó.

El experto también destaca el papel de la joven, quien arriesgó su vida por salvar a su perrito. A pesar de que el animal grande le estuviera mordiendo la pierna, ella no soltó a su mascota y la dejó en alto.

Lamentablemente, estas situaciones ocurren recurrentemente por la falta de educación de los dueños de mascotas.

¿Qué no se debe de hacer durante un ataque?



No debe de tirarlo de las patas o golpearlo, eso lo anima a morder más porque está en ese túnel de visión de agresividad.



Tampoco debe de correr, porque eso estimula el instinto predador del perro.



Lo que sí se debe hacer



Debe de intentar subirse a un carro o a una zona alta, donde el animal no pueda alcanzarlo.



Hay varias técnicas para que un perro suelte, una de ellas es con un extintor de CO2 porque, por instinto de supervivencia, suelta a la presa al no poder respirar bien.



Si está interesado en aprender sobre Psicología y Educación Canina en Positivo, puede encontrar más información en info@fogaus.com, en www.fogaus.com o al teléfono 4020-2220.