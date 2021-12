Experto brinda recomendaciones para administrar mejor las finanzas en 2022

El 2021 está a punto de finalizar y muchas personas, como propósito de año nuevo, se pondrán la meta administrar mejor sus finanzas en el año venidero. Por esta razón, Diego Benítez, director de Empodérate, brinda recomendaciones para lograr este objetivo.

Como siempre, es indispensable que cada persona sepa cuánto es su ingreso total, para posterior poder saber cuánto debe destinar para los pagos correspondientes a las obligaciones que no puede dejar sin pagar, como lo son los servicios o deudas fijas que tenga.

Además, también es recomendable hacer un recuento de los gastos que no son necesarios, para que de esta forma no desperdicie dinero; una forma de hacerlo es postergando el gasto del producto que quiere por 24 horas, tiempo que puede aprovechar para analizar si en realidad es o no un gasto necesario.

Si es usuario de tarjetas de crédito, es importante que esté pendiente de las fechas de pago, esto para que no le generen intereses extras.

“Use la tarjeta de crédito cuando sea necesario o en una emergencia, pero revise bien la tasa de interés y fechas de pago. Es importante pagar en tiempo para evitar pagar intereses moratorios. También en lo posible si no se lleva de contado, pagar un poco más del pago mínimo”, finalizó Benítez.​

