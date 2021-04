Experto brinda consejos para el sector turismo en medio de la tercera ola

El sector turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19.

Gracias a esta actividad, Costa Rica genera miles de empleos e impacta positivamente a la comunidad.

Ante la tercera ola de contagios y la lenta reactivación económica, le consultamos a un experto en ecoturismo, Hans Pfister, algunos consejos para los empresarios de este sector.

¿Cuál es el secreto para que el turismo mejore?: "La sostenibilidad", señaló.

Pfister explica que hay dos ejes fundamentales para lograr ser exitosos por medio de la sostenibilidad: el apoyo a la comunidad y a su capital humano.

“Si no cuidamos el medio ambiente y a nuestra gente, no podemos hacer un turismo de calidad. Porque un medio ambiente deteriorado o un recurso humano deteriorado, que no está bien, que no está saludable, ni está motivado, obviamente no nos deja hacer un turismo de calidad”, acotó el pionero del ecoturismo en el país.