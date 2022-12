Experto aclara tres dudas frecuentes sobre nueva Ley de Contratación Administrativa

Viene a obligar a las entidades públicas a utilizar un único sistema, en este caso el SICOP, un único procedimiento que va a ser igual para todas. También hay cambios que tienen que ver con los plazos, se trata de que sean plazos más cortos, una contratación más eficiente, va a existir un fondo de precios públicos, donde los administradores van a poder saber, de antemano, más o menos cuánto le va a costar el contrato.



¿Cuándo empezará a aplicarse la nueva Ley de Contratación Administrativa?



Va a haber un periodo de ocho días, en los cuales el sistema no va a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes son contratistas y tienen un procedimiento en trámite, en este momento, por ejemplo, tienen que presentar una oferta, quieren presentar un recurso… Esos ocho días no cuentan, porque el sistema no va a estar funcionando; es decir, si tenían un plazo corriendo, ese plazo se suspende por esos ocho días y empieza de nuevo a partir del 9 de diciembre.