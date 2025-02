Experta lamenta que hay parientes que no quieren ayudar a personas con Síndrome de Down cuando padres mueren

Si bien una parte de la población con síndrome de Down se vuelve autosuficiente y logran hacer una vida normal, como cualquier otro adulto, donde incluso llegan a casarse y tener hijos, existe otro porcentaje que dependerá toda su vida de sus padres o tutores.

En este caso surge la pregunta, ¿Quién se hace cargo de las personas con síndrome de Down cuando sus padres o tutores mueren?

Rosette Clayman, es la presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown) y conversó con Teletica.com quien aclara estas y otras preguntas.

Según explicó, es sumamente importante que parientes de estas personas estén preparadas, pues en principio es a estos los que tienen que velar por ellos.

“La ley de la vida es que los papás no nos vamos antes que los hijos. Pero entonces hacer esa conciencia, y lo que pasa, es que antes se pensaba que estas personas, bueno, era la realidad, se morían muy jóvenes, nadie llegaba a ser adultos y adultos mayores, entonces nadie se preparaba para eso.

“Es sumamente importante que las familias se preparen y sepan de que uno no sabe cuándo se van los papás, o, por otro lado, tenemos papás muy mayores con sus hijos con síndrome Down, adultos mayores, porque usted sabe que la persona con síndrome Down tiene un envejecimiento prematuro y acelerado.

“Por ejemplo, una persona de 50 años con síndrome Down es como que tuviera 70, más o menos. Entonces es muy importante que tengamos esa red de apoyo pensando en un futuro que es lo que va a pasar”, agregó.

Lo triste para la presidenta es que, en ocasiones, hay familias que no quieren hacerse cargo, los ven como una carga, sencillamente no les importa.



En Costa Rica, cuando una persona adulta con discapacidad está en abandono, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) es la entidad que debería de hacerse cargo, ya que ellos son los que tienen los hogares de convivencia familiar, tienen que velar por el bienestar y la integridad de la persona que está en abandono.

“Entonces, hay que acudir al CONAPDIS para que atiendan a esa persona rápida y que le den un lugar, una vivienda y una opción de vivienda digna, con las supervivencias que necesita en Costa Rica, con ley, y eso es lo que tiene que ocurrir. Así como el PANI, se encarga de los menores de edad, el CONAPDIS es el que se encarga de las personas mayores de 18 años en situación de discapacidad”, acotó.

Para más información puede visitar las redes sociales de Asidown.

https://www.asidown.org/



https://www.instagram.com/asidown/