Exjerarca de SUPEN dice que pérdida del ROP para pensionados pudo ser menor si se hubieran tomado medidas

Por Mariela Montero Salazar | 29 de octubre de 2022, 8:28 AM

Evitar la “tormenta internacional” que está afectando los rendimientos del ROP era imposible, pero el sistema de pensiones si podía haberse preparado mejor para reducir su impacto en los pensionados y en quienes están próximos a hacerlo, así lo advirtió el ex superintendente de pensiones, Edgar Robles, en una entrevista en el programa 7 Días Radio.

Para el exjerarca de la SUPEN existen dos problemas en el sistema actual, que desde su óptica agravaron la situación para los pensionados y quiénes están próximos al retiro.

En primer lugar, Robles dice que los llamados “fondos generacionales” recientemente anunciados por la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, llegan tarde, ya que no tendrán efecto para quienes estén en el periodo de desacumulación de su ROP. Según explicó se tenía previsto implementarla para el 2016.

“Eso estaba en los planes estratégicos desde antes del 2015, y en el plan estratégico, cuando yo salí de la SUPEN, estaba para el año 2016” explicó Robles. También dijo que la decisión de implementarla o no, era del superintendente y los directores.

En este video puede repasar la entrevista completa:

El objetivo de los fondos generacionales es poder dividir a los afiliados en diferentes grupos según su perfil de edad, de modo que el dinero de quiénes estén más próximos a jubilarse se invierta en instrumentos de menor volatilidad.



“Cuando está la tormenta es el peor momento para hacer esto. Uno debería hacerlo de manera prospectiva, para tener un menor impacto en las personas que ya están en etapa de retiro. La solución ya está creada, no es que estamos inventado el agua tibia ya otros países la tienen implementada. Y se hace para evitar lo que está apanado.”.

Según explica Robles, de haberse implementado la medida antes, en un escenario como el actual un pensionando en lugar de tener una reducción de 10% en su retiro mensual del ROP, tendría una baja de un 1%, por poner un ejemplo.

El segundo problema que reconoce el experto es que en el sistema actual el retiro del ROP es obligatorio y no voluntario. Eso significa que las personas tienen que liquidar las perdidas, aunque no quieran; desde su óptica la SUPEN debería permitir que en un contexto de emergencia como el actual las personas puedan decidir si quieren o no hacer el retiro.

El jerarca también fue enfático al decir que quienes no estén en etapa de desaculumulación del ROP las pérdidas no se harán efectivas, a menos que decidan pasarse de operadora.

Robles advirtió que la expectativa es que los rendimientos del ROP se recuperen en un periodo de entre seis meses y dos años. “Yo diría que la probabilidad de que esto no se recupere es bajísima, ahora, nadie puede asegurar el 100%. NO hay una sola circunstancia donde bajas de este tipo no se recuperan” enfatizó.

Lea también Política ¿Por qué hay pérdidas en los rendimientos del ROP? De enero a setiembre, Popular Pensiones registró rendimientos negativos de ₡443 mil millones, una tendencia que repiten todas las operadoras del país.

​