Exjefe policial termina en fiscalía tras decomisarle un reloj en entrada a cárcel

El abogado Irving Malespin, exdirector de la Policía Fiscal, fue traladado este miércoles por la tarde a la fiscalía de flagrancia luego de que le decomisaran un reloj inteligente al ingresar a una cárcel.

Malespin visitaba un cliente suyo en el Centro de Atención Interinstitucional (CAI), cárcel ubicada en los barrios del sur de San José.

Según informó la oficina de prensa del Ministerio de Justicia, "a la hora del ingreso al CAI San José se le detectó que portaba un reloj inteligente que, en apariencia, no reportó. Por tal razón, se le decomisó y se coordinó con la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José para el trámite correspondiente".

Malespin fue director de la Policía Fiscal del Ministerio de Hacienda, durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado.

Él fue separado del cargo en febrero del 2020, tras la llegada de Rodrigo Chaves a ese ministerio, durante la segunda administración del Partido Acción Ciudadana.

El año pasado, había enfrentado un juicio por uso de documento falso junto a Celso Gamboa, pero ambos resultaron absueltos.