"Existe el riesgo de más casos de sarampión porque somos un país turístico", advierte especialista de la CCSS

"El hecho de tener coberturas bajas de vacunación es uno de los puntos más críticos. Tenemos tres años donde las coberturas no han sido óptimas. Tenemos gran cantidad de niños que a lo largo de estos dos no se han aplicado la vacuna, y ellos son una población más susceptible; el segundo grupo de riesgo es aquella población que se vacunó y no tuvo el efecto inmunológico o protección deseado o personas que del todo no se pueden vacunar", agregó la doctora Abarca.