Eximir a los servicios esenciales es vaciar la regla fiscal, afirma ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, advirtió que la propuesta de eximir a los servicios esenciales de la regla fiscal sería "vaciar" ese mecanismo establecido para limitar el crecimiento del gasto.

El jerarca aseguró que respaldar una propuesta tan general crearía dos administraciones públicas, “una con regla y otra sin regla”, y supondría un duro golpe en los esfuerzos de responsabilidad fiscal que dirige el Gobierno.

“Yo no lo establecería a partir de servicios esenciales, hay que ver caso por caso, porque en esa generalidad estaría fuera Seguridad, Bomberos… Empezaríamos a sacar por sacar, lo que estaríamos haciendo con el uso de dos palabras tan sencillas como servicios esenciales es vaciar la regla y eso sí dejaría de tener sentido, porque ahí sí crearíamos dos administraciones públicas diferentes”, aseguró.

Esa posibilidad la presentó a los diputados, la semana anterior, la ministra de Educación, Giselle Cruz, como una posible salida a la estrechez presupuestaria que enfrenta el MEP por la aplicación del mecanismo.

Lea también Política MEP: presupuesto de 2022 no alcanzará para terminar el año lectivo La ministra Giselle Cruz precisó que los recortes afectarán temas sensibles como becas, transportes, comedores escolares e infraestructura.

Villegas aseguró que son muchas las instituciones que quieren salirse del cumplimiento de esa norma, incluida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que, básicamente, establece un límite a lo que cada entidad pública puede gastar en su ejercicio económico anual.

En el caso del MEP, Cruz aseguró que enfrentan un faltante de ₡200 mil millones, que impedirá que acabe el curso lectivo de 2022 y que se financien temas sensibles como becas y transporte estudiantil.

“¿Sacar al MEP? Ahí tenemos que pensarlo muchísimo… Uno se puede dejar llevar por la corriente y decir sí claro, es la educación, es lo más importante; ahora, veamos el componente presupuestario.

“El MEP en total son ₡2.6 billones aun cuando dicen que les falta un montón de plata… ₡2.6 billones contra un país que en ingresos tributarios para ese mismo periodo va a llegar a ₡6.07 billones, es decir que el MEP representa poco más del 40% de los ingresos, entonces si usted lo saca quiere decir que ya lo que queda del ingreso es un 60% dentro de regla, pero en ese 60% hay otra serie de cosas como pensiones que al final se vuelven difíciles de controlar”, cuestionó el jerarca.

Villegas criticó que si se saca al componente más grande de ese límite del gasto, al final la regla descansaría sobre otra lista de ministerios e instituciones que representan muchísimo menos dentro del global del gasto.

Más casos

Las solicitudes de eximirse de la regla fiscal empiezan a aflorar en la Asamblea Legislativa.

Esta semana la diputada liberacionista Yorleny León presentó un proyecto de ley para eximir a los censos nacionales de ese límite del gasto, precisamente como una salida al problema que enfrenta el INEC para llevar adelante ese importante estudio.

Lea también Nacional Proponen excluir censos nacionales de regla fiscal para garantizar su realización El proyecto de ley surge tras la decisión que tomó el INEC, la semana anterior, de suspender el estudio de 2022 por falta de presupuesto.

Ahí, sin embargo, Hacienda tiene claro que debe hacerse una excepción.

“El INEC tiene una particularidad y es que cada 10 años tiene que hacer un esfuerzo extraordinario en el tema económico durante todo un mes, ahí pega un brinco gigantesco en la parte del gasto, eso quiere decir que si lo manejamos con regla fiscal nunca se podría hacer el censo, entonces ahí se justificaría (eximirse de la regla fiscal), pero en la actividad ordinaria no”, dijo el ministro.

Villegas puso como otro ejemplo el canon de Japdeva, que también se eximirá de ese límite por su particularidad.

¿No son esas excepciones un riesgo por el mensaje que envían a las demás instituciones?

“Es bastante riesgoso, sí, porque otros van a decir por qué no me la van a aplicar a mí si también tengo justificaciones… Hay muchísimas instituciones que hoy quieren salirse de la regla (…) El principio debiera ser no flexibilizar, pero cuando se tienen situaciones tan particulares hay que ponerles atención porque si no anulamos a algunas instituciones.

“Un caso como el del INEC tiene que pasar por la Asamblea Legislativa porque nosotros como Ministerio de Hacienda no tenemos la capacidad de decir aquí la aplico o aquí no la aplico, existe la cláusula de escape pero eso es un tema diferente, pero la inaplicación de la regla fiscal no es competencia nuestra”.

¿No son igual de riesgosas las cláusulas de escape?

“Las cláusulas de escape tienen que ver con traslados de recursos para compras de vacunas y la atención de la emergencia por parte del CNP, entonces en realidad pudo haber sido distinto, el Gobierno pudo haber utilizado otro mecanismo y sacar todo el gasto público de la regla fiscal, los ₡22 billones con la excusa de la situación de emergencia, pero no se hizo bajo el entendido de que si lo hacíamos íbamos a generar una emergencia pero en las finanzas públicas”.

¿600 mil millones es mucho o poco?

“Bueno, estamos hablando de menos de un 3% de ambos presupuestos, una gran cantidad iba para la CNE y la compra de vacunas y lo demás está plenamente justificado”, finalizó el jerarca.