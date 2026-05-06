Exfuncionario de CCSS cumplirá arresto domiciliario por cobrar hasta ₡80 mil en trámites

Un exfuncionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue condenado a cumplir una pena de cuatro años bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, tras determinarse su responsabilidad en ocho delitos de concusión.

La sentencia también incluye una inhabilitación de nueve años para ocupar cargos públicos.



Según confirmó el Ministerio Público este miércoles, la resolución fue emitida el pasado 30 de abril por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, luego de que el imputado, de apellidos Prendas Cubero, aceptara los cargos presentados en su contra por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

"El fallo ordena el pago de ₡10.824.000 como reparación por daños sociales, económicos y morales. Este monto será destinado al Estado y a una de las personas afectadas, conforme a las gestiones realizadas por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima y la Procuraduría General de la República", indicó la Fiscalía.

Los hechos investigados se desarrollaron entre julio de 2023 y agosto de 2024, periodo durante el cual el sentenciado se desempeñaba en la Oficina de Validación de Derechos del Área de Salud de Cartago.



De acuerdo con lo establecido por el Ministerio Público, el exfuncionario solicitaba sumas que oscilaban entre ₡19.000 y ₡80.000 a varias personas para tramitar seguros por el Estado, a pesar de que dicho servicio es gratuito. En total, se determinó que recibió ₡168.000 por estas gestiones.

