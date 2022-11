Exfiscal general dice que se requiere más presupuesto para no fracasar en investigaciones

Por Stefanía Colombari | 6 de noviembre de 2022, 10:30 AM

“Hoy vemos una clase política debilitando constantemente al Poder Judicial, pero exigiendo resultados que no se pueden dar porque, si no hay cacao, no se puede hacer chocolate” Estas fueron parte de las afirmaciones del exfiscal general de la República, Francisco Dall'Anese, durante una entrevista en el programa 7 Días Radio.

El exjerarca se refirió a los retos que enfrentan hoy la Fiscalía General y el Ministerio Público como un todo. Comentó, por ejemplo, que se requiere de más presupuesto para tener capacidad real en investigación, así como obtener costosas pruebas.

De no contar con el dinero, las pesquisas quedarán "pobres" y el Ministerio Público corre el riesgo de fracasar en muchos casos, frente a grupos de crimen organizado que sí están dotados de grandes recursos, aseguró.

Otros de los retos para este órgano, según Dall'Anesse, es lograr una mayor independencia, siempre adscritos al Poder Judicial, pero con un rango constitucional.

“No quisiera un Ministerio Público adscrito a la Asamblea Legislativa o al Poder Ejecutivo porque tendría una contaminación política enorme. Creo que debe seguir bajo el alero de la Corte, pero con una naturaleza constitucional que hoy no tiene, similar a la del Tribunal Supremo de Elecciones”, expresó el exfiscal general.

Además, explicó que es necesario fortalecer el Consejo Fiscal, conformado por todos los fiscales adjuntos, para que haya mayor vinculación del fiscal general ante determinados acuerdos.

Dall'Anese explicó que, en algunos momentos, el jerarca del Ministerio Público deja de convocar al Consejo Fiscal. Cuando sí lo hace, es para dar informes u órdenes, perdiéndose así de las opiniones muy valiosas de sus miembros para la toma de decisiones a mediano y largo plazo.

Puede ver la entrevista completa en el video adjunto.