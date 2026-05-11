Exdirector de Policía Penitenciaria regresa al puesto que ocupó durante seis años

El exdirector de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi Calvo, ocupará nuevamente ese puesto en la administración de Laura Fernández.

El anuncio lo hizo el Ministerio de Justicia y Paz, este lunes, por medio de un comunicado de prensa.

Bertozzi, quien es licenciado en Derecho, estuvo al frente del cuerpo policial encargado de las cárceles durante seis años, de 2014 a 2020.

“El país necesita una Policía Penitenciaria fuerte, respetada y respaldada. Vamos a ordenar el sistema penitenciario, acabar con la alcahuetería y atender de manera urgente las necesidades, retos, carencias y dificultades que enfrentan nuestros policías y los centros penales, con soluciones prontas y reales”, afirmó Gabriel Aguilar, ministro de Justicia.



La cartera añadió que Bertozzi cuenta con 30 años de carrera policial.

Las prioridades encomendadas al nuevo jerarca de la Policía Penitenciaria, según Justicia, son su fortalecimiento operativo, la recuperación del orden y la disciplina dentro de los centros, así como la atención inmediata de problemáticas históricas que afectan al sistema penitenciario costarricense.



El nombramiento regirá a partir del próximo lunes 18 de mayo.