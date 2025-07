Exdiputado fue víctima de estafa bancaria: “Es un trago amargo dejarme solo 35 céntimos”

El exdiputado de la República en el periodo 2014-2018, por el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Óscar López, denunció haber sido víctima de una estafa que vació su cuenta bancaria: según dice, le quedaron únicamente 35 céntimos.



En entrevista con Teletica.com, López relató los hechos que ocurrieron la semana pasada, cuando recibió un inusual mensaje de texto.

“Básicamente, recibí un mensaje de SMS donde una persona me donaba cinco colones. Yo dejé pasar el tema porque me pareció chistoso y pensé que podría ser hasta una estafa bancaria", dijo el exlegislador.

Sin embargo, fue su pareja sentimental quien notó que algo no estaba bien. Al revisar la cuenta bancaria, descubrieron que el dinero había desaparecido.

“Mi pareja me dijo que mi cuenta lo que tiene son 35 céntimos, y yo caí asustado con el tema, sorprendido porque aunque no tenía una fortuna, sí tenía una considerable cantidad de dinero para que me la roben de esa forma.