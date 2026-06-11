Exdiputada impulsará divulgación de decisiones en CCSS para que no queden "tras bastidores"

La exdiputada Rocío Alfaro asume la representación del movimiento sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como una oportunidad de defender los intereses de la clase trabajadora y de ejercer un contrapeso en las decisiones que ahí se tomen.

Pero como parte de esa labor, la filósofa de profesión y máster en Ciencias Sociales, exlegisladora del Partido Frente Amplio (PFA), ve indispensable hacer las divulgaciones para que todo lo que pase en la cúpula de la institución más importante del país sea conocido y anticipado por los debates públicos respectivos.

"Nosotros trataremos precisamente de informar a la ciudadanía para que también haya un contrapeso y se sepa y se conozca y no queden tras bastidores las decisiones que toma el Gobierno, o la Junta Directiva misma. "Creo que esa es la principal defensa y protección en un puesto de representación, que es que las personas representadas estén absolutamente al tanto de todos los movimientos, de todas las acciones", señaló Alfaro en entrevista con Teletica.com.

Ello implica llevar a las casas de los costarricenses "los pro y los contra" de temas como pensiones, así como el control y seguimiento del uso de los recursos públicos.

Otro tema que precisó es el abordaje y la respuesta a las crecientes listas de espera, que se duplicaron en los últimos cuatro años.

"Son temas de interés de la población. Sin embargo, la comunicación institucional está limitada, y en algunos casos, incluso circula con grandes vacíos, más a veces como figuras de marketing que como realmente información a la ciudadanía, para que tenga una opinión al respecto de lo que sucede en la institución, que posiblemente podríamos decir es la más importante en nuestro estado social de derecho", expresó.



En línea con lo anterior, la representante designada aseguró que velará porque se resguarde a los trabajadores, entendidos como el sector que mayor esfuerzo hace por sostener a la entidad que vela por la seguridad social con sus cotizaciones. Pero ese grupo, además, es el que utiliza en mayor medida los servicios ofrecidos por la Caja, en momentos en los que estos se deterioran.

Como objetivo, la excongresista se fijó la búsqueda de una mejora en las condiciones de la institución, tanto de trabajo como de atención médica.

"Ver también el tema de la deuda billonaria que tiene el Estado con la Caja, que nos parece que también ha habido inacción por parte de la Junta Directiva en cumplir con el cobro correspondiente al Estado, a pesar de tener ya resultados y de tribunales que dan la razón de que el Estado debe pagar", agregó.

De la mano con lo anterior, la exdiputada aseguró que busca que su representación sea "más participativa", de manera que se involucre a los sindicatos en el día a día e, incluso, abrir una mesa técnica en la que puedan conocerse propuestas que ella pueda llevar a la Junta Directiva.

Alfaro defendió que tiene 30 años de participar en diferentes movimientos de defensa de la seguridad social y destacó que recibió acercamientos de parte de algunos sindicatos a partir de su participación en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó presuntas irregularidades en la Caja.