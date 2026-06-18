Exceso de dólares mantiene presionado el tipo de cambio, según el BCCR

El dólar continúa perdiendo valor frente al colón y, aunque el fenómeno genera alivio para algunos sectores de la economía, también preocupa a exportadores, empresas turísticas y personas que reciben ingresos en moneda estadounidense.

Hace apenas cuatro años, el tipo de cambio llegó a rozar los ₡700 por dólar. Hoy, la divisa se cotiza entre ₡451 y ₡458, lo que representa una caída cercana al 35% respecto a los niveles máximos registrados en 2022 (ver video adjunto en la portada).

Pero, ¿qué está provocando este comportamiento?

De acuerdo con el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, la principal razón detrás de la caída es un exceso de dólares en el mercado cambiario nacional.

El ingreso constante de divisas por actividades como las exportaciones, el turismo, la inversión extranjera y otros flujos de capital ha generado una oferta superior a la demanda, presionando el precio del dólar a la baja.

Ante este escenario, el Banco Central ha intervenido de forma recurrente mediante la compra de divisas para evitar una reducción más acelerada del tipo de cambio.

Sin embargo, pese a estas acciones, la tendencia se ha mantenido durante los últimos meses.

La institución apuesta a que sea el propio mercado el que gradualmente encuentre un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares.

Desde la perspectiva del Banco Central, el fortalecimiento del colón frente al dólar no constituye un fenómeno anormal, sino una respuesta a las condiciones actuales del mercado cambiario.

Los datos reflejan la magnitud de las intervenciones realizadas. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), durante los primeros meses de este año el Banco Central ya había comprado más dólares que durante todo el 2025, impulsando las reservas monetarias internacionales hasta niveles históricamente altos.