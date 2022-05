Exárbitro Berny Ulloa: "A mí que me metan a la cárcel por decir las verdades"

El exárbitro Berny Ulloa denunció diversas situaciones que, supuestamente, se presentan en la Federación Costarricense de Fútbol, relacionadas con el arbitraje nacional, tanto en el referato femenino como masculino.

El exréferi habló en Teletica Deportes Radio sobre diferentes temas. A continuación, las principales críticas de Ulloa hacia el manejo de la Fedefútbol.

Lea también Fútbol Árbitro Juan Carlos Mora dedicó su boleto a Catar a su padre fallecido "Cuando quería dedicarme a esto le dije a mi papá, pero él me decía que no porque sabía todo lo que era", contó Mora.

Nivel del Arbitraje

“El arbitraje de Costa Rica no gana con llevar a un asistente. En realidad, no tenemos presencia que hubo en el 86 y el 90, eso ya se perdió. Qué hay que hacer, la situación del arbitraje en Costa Rica es muy complicada. Usted cuando pone un árbitro en la Primera División para que se quede, acá no tenemos las herramientas, tenemos instructores sin experiencia”.

Crítica a Rodolfo Villalobos

“Sería bueno que le haga una entrevista a Rodolfo Villalobos, que es el tirano del fútbol de Costa Rica y de la Federación de Fútbol. Desde que metió mano en el arbitraje y en el fútbol, ha sido un desastre”.

Unificación del arbitraje

"La Federación contrata asociaciones para quitarse el tiro de que ellos son patronos. La FIFA estableció que el único ente oficial de los árbitros es la Fedefútbol y tiene que responder por eso, ya se comprobó que son empleados directos. Aquí cualquiera se puede poner un uniforme de árbitro. Si no se quiere hacer cargo de los árbitros, hagamos una asociación de todos los árbitros con todas las condiciones".

Lea también La Sele Ningún árbitro tico dirigirá un partido en Catar 2022 Por quinto mundial consecutivo, no habrá un central costarricense. Solo asistirá el asistente Juan Carlos Mora.

Ataque a Randall Poveda

“Lo que hizo fue un minuto de fama (sobre la denuncia de mensajes dirigentes a los árbitros previo al cierre del torneo), la opinión pública está esperando los nombres a ver quiénes son. Llevamos ocho días y no ha pasado nada. Desde ahí comienza mal".

Acoso

"Ahí hay persecuciones, no tengo el nombre para decirlo, las mujeres sufren acoso de toda índole, me refiero a árbitras, jugadoras y no puede ser que tengamos una muchacha que acosa a las árbitras y ahí la mantienen. Eso está podrido, con todo el respeto. A mí que me metan a la cárcel por decir las verdades".

Denuncias de los árbitros

“Cuando usted manda un documento de esos tiene que tener las agallas y los pantalones de decir este y este. En este momento no hay nada, porque si alguno denunció, ya se quitó”.

Se le consultó por correo electrónico a la Fedefútbol su posición sobre estas críticas de Ulloa, a las cuales aún no se refiere.

No obstante, respecto a otra nota realizada acerca de la denuncia planteada por una decena de árbitras por acoso, la Federación si confirmó la investigación interna.

Lea también Fútbol Femenino Diez árbitras denuncian a instructora por supuesto acoso sexual, laboral y abuso de autoridad La Fedefútbol confirmó a este medio que existe un proceso administrativo, de conformidad con la Ley de Hostigamiento y Acoso Sexual.

​