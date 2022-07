Evaluarán a docentes para determinar si cumplen perfil solicitado por MEP

Los docentes del país tendrán que someterse a una evaluación que determinará si sus conocimientos coinciden con los perfiles deseados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Así lo explicó la jerarca de esta cartera, Anna Katharina Müller, durante una entrevista en el programa 7 Días Radio de Teletica Radio.

Esta medida, todavía sin una fecha de ejecución, forma parte de un proceso que la ministra planea realizar durante su gestión y que va de la mano con un cambio en la calidad del currículum educativo y, por ende, en la de las lecciones que reciben los estudiantes.

Al lado de esta evaluación a los profesores, Müller afirmó que se creará un programa de formación al cual podrán acceder, tanto online como offline, para prepararse paulatinamente e ir respondiendo a los cambios que se avecinan.

“Va a haber una evaluación de los docentes, pero yo voy a plantear la posibilidad de que el docente, contra el perfil deseado, identifique el perfil real y entonces diga 'ok, aquí me están pidiendo este requerimiento y resulta que yo este no lo tengo, voy a tomar este curso y voy completando mi formación'. Ojalá que el 100% de los docentes saquen un 100 en la evaluación porque no debe ser punitiva, sino positiva”, ahondó la ministra.