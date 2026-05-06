Estudio ubica a Costa Rica como la tercera liga del mundo donde menos duran los técnicos

El Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión del Deporte publicó un estudio que ubica a la Primera División de Costa Rica como la tercera liga del mundo donde menos duran los técnicos.

En promedio, en nuestro fútbol, los técnicos duran en el banquillo de los equipos 197 días, es decir, poco más de seis meses o un torneo corto.

Al fútbol tico únicamente le supera el fútbol de Chipre en el primer lugar, donde sus técnicos duran apenas 128 días en promedio, y el peruano, con 132 días.

Otros campeonatos que aparecen en este estudio son la liga de Uruguay en el quinto puesto (226 días en promedio), la Liga MX en el sétimo puesto (249 días), así como las de Argentina, Brasil y Venezuela.

New @CIES_Football Weekly Post highlights that 2/3 of clubs in 5⃣5⃣ leagues 🌐 have changed at least once their head coach over the past year 😵 Shortest average tenure of current coaches in 🇨🇾 ahead of 🇵🇪 & 🇨🇷 🤫 Full study 👉 https://t.co/INin0llcvw pic.twitter.com/8HNC5aGLgC — CIES Football Obs (@CIES_Football) May 6, 2026

Solo en lo que va del Torneo de Clausura 2026, tres técnicos quedaron fuera del banquillo: Vladimir Quesada en el Saprissa, Mauricio Wright de Guadalupe FC y Luis Alberto “Chuleta” Orozco en Pérez Zeledón.

A ellos se suma la renuncia confirmada de Óscar Ramírez de Liga Deportiva Alajuelense.

Quesada duró apenas cinco meses al frente de los morados; Wright apenas duró cuatro meses y nueve partidos al frente de los guadalupanos; Chuleta Orozco, quien no llegó ni al año; mientras que el Machillo Ramírez apenas superó el año en la Liga.