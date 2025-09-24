Estudio: Afinidad por el fútbol nacional en la GAM registra un leve aumento
La mayoría de encuestados suelen diversificar su consumo deportivo, combinando su gusto por el fútbol con otras disciplinas.
La afición al fútbol nacional en la Gran Área Metropolitana (GAM) mostró un crecimiento de tres puntos porcentuales este 2025 con respecto al año anterior.
Ahora volvió a colocarse en un 42% de las personas encuestadas, tras haber caído al 39 % en la medición del 2024.
Así lo revela el más reciente estudio del Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense (PLIDeCo), adscrito a la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica.
Para realizar este estudio se encuestaron 412 personas habitantes de la GAM (203 mujeres, 208 hombres y 1 no binario), con edades entre los 13 y 85 años.
Aunque el 42 % de las personas encuestadas se considera aficionada al fútbol tico, solo un 24 % indicó que este es el único deporte que suele ver, pues la mayoría suelen diversificar su consumo deportivo combinándolo con afinidad por el baloncesto, fútbol americano, ciclismo, atletismo y beisbol.
La deuda pendiente son las nuevas generaciones.
Según determina el estudio, uno de los principales retos es lograr “enamorar” a las nuevas generaciones.
Entre las personas que aseguran no gustarles el fútbol en absoluto, un tercio son jóvenes de entre 18 y 29 años (33,8 %).
Curiosamente, el equipo con seguidores más jóvenes de todos es el decano del fútbol nacional, Cartaginés, pues, el 61,1 % de sus fans tiene entre 18 y 29 años, por encima de Saprissa y Alajuelense (cerca del 40 %) y el Herediano (44 %).
Además, las mujeres representan un sector menos vinculado al balompié nacional. En equipos como Saprissa y Alajuelense, las aficionadas no superan el 36 % y 25 % de sus hinchas, respectivamente.