Estudiantes denuncian que les negaron ingreso a Colegio por el largo de sus enaguas

Un grupo de estudiantes de undécimo y duodécimo año del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, en Desamparados, aseguran que les negaron el ingreso a ese centro de enseñanza, este jueves, debido al largo de sus enaguas.



La denuncia, que se hizo viral en redes sociales gracias al colectivo “Brujas Feministas Costa Rica”, se acompaña de fotos y videos de la situación que habría tenido lugar en horas de la mañana.

El bloque aseguró en una publicación que esa orden “vulnerabilizó” el derecho a la educación de los estudiantes y que, además, no cumplió el debido proceso, pues lo que correspondía era una advertencia mediante una boleta de conducta.

“No las dejaron ingresar por el largo de sus enaguas, o porque iban con el pelo teñido o las uñas pintadas. Estuvieron afuera por más de dos horas y las dejaron ingresar solo porque tuvieron que llamar a la Policía, lo cual me parece sumamente violento”, afirmó Ana Belén Barrantes, representante del bloque.

Barrantes añadió que preparan un recurso de amparo contra el colegio para “crear un precedente y que las adolescentes sepan que no están solas y que no nos vamos a quedar simplemente con una denuncia pública”.





¿Qué sucedió?

Teletica.com conversó con tres las estudiantes a las que se les habría impedido el ingreso este jueves. En todas se resguarda su identidad por tratarse de menores de edad.

Una de ellas, alumna de duodécimo, aseguró que tanto el director como una profesora fueron los encargados de negarles la entrada a la institución, en una revisión que fue exclusiva para las mujeres. Añadió que, en la mayoría de los casos, las estudiantes están llevando las mismas enaguas de 2020 porque, al interrumpirse las clases presenciales por culpa de la pandemia del COVID-19, esas prácticamente nunca se usaron.

“No están considerando la situación económica de las familias, como para saber si pueden incurrir o no en el gasto de una enagua, considerando que en 2020 se compraron y que están en perfecto estado porque no se han usado y que no tuvimos problemas el año pasado con esa”, dijo.