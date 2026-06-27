Estudiantes del TEC levantan bloqueos tras acuerdo por fondo de becas

Tras varios días de manifestaciones y bloqueos en los campus universitarios, las autoridades del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y representantes estudiantiles lograron este viernes un acuerdo para reforzar el Fondo Solidario y Desarrollo Estudiantil (FSDE), que financia las becas socioeconómicas.

El convenio establece un aumento de más de 520 millones de colones, que se suman a los 560 millones aprobados en sesión extraordinaria del Consejo Institucional.

Con ello se garantiza el apoyo socioeconómico correspondiente al mes de julio y la sostenibilidad del sistema de becas durante el segundo semestre y el periodo de verano.

Como parte del acuerdo, las personas estudiantes se comprometieron a levantar de manera inmediata los bloqueos en los campus universitarios. El depósito de las becas está previsto para el 10 de julio .

El acuerdo también contempla una reunión de seguimiento el 4 de agosto , en la que se revisarán dos puntos clave:

La respuesta del Comité de Becas y del Comité Ejecutivo del FSDE sobre la propuesta de ajuste al monto mínimo de beca socioeconómica (₡110.000) y al monto máximo (₡295.000).

La presentación de los resultados de la investigación preliminar en curso y los pasos siguientes.

Las protestas estudiantiles iniciaron el miércoles 24 de junio, tras conocerse problemas en la planificación presupuestaria del FSDE que ponían en riesgo la continuidad de las becas. Con este acuerdo, buscan dar estabilidad al sistema y garantizar el apoyo a la población estudiantil más vulnerable.



