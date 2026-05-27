Estudiantes de sexto de primaria harán por primera vez prueba de escritura

Este miércoles, estudiantes de sexto grado de primaria enfrentarán por primera vez la prueba nacional de producción de texto escrito.

La evaluación forma parte del proceso sumativo del Ministerio de Educación Pública (MEP) y busca medir competencias de escritura en estudiantes de último año escolar.



La prueba evaluará aspectos como organización de ideas, coherencia, desarrollo temático y cumplimiento de estructura textual. Cada estudiante deberá elaborar un texto con un párrafo introductorio, dos párrafos de desarrollo y una conclusión.



Los alumnos dispondrán de 90 minutos para completar la evaluación. El examen se aplicará en distintos centros educativos del país.



Nicole Carvajal, estudiante de sexto grado, afirmó sentirse nerviosa ante el nuevo reto. Indicó que dedicó tiempo a practicar redacción, mejorar escritura y fortalecer la capacidad para desarrollar ideas.

​“Esperemos que sea un tema fácil y que lo entendamos bastante”, expresó la estudiante.

Otro de los alumnos, Jériko Lazo, señaló que recibió apoyo familiar y siguió recomendaciones de su profesora de Español para reforzar la estructura gramatical y el uso de conectores.

​“Mi mamá y mi tía me han puesto a hacer varias redacciones para mejorar”, comentó.

El estudiante aseguró que temas relacionados con redes sociales o bullying podrían aparecer en la prueba. Además, destacó su interés por la lectura y mencionó el libro Única mirando al mar como uno de sus favoritos.



La nueva evaluación pretende fortalecer habilidades de escritura desde edades tempranas y fomentar una mejor expresión escrita entre los estudiantes de primaria.

