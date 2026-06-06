Estudiantes de 12 países transforman escuela unidocente en Parrita

Un fin de semana inolvidable y transformador vivieron 21 estudiantes de secundaria de 12 países, quienes participaron en la edición número 12 del Campamento Intercolegial de la Fundación CADENA, realizado por primera vez en Costa Rica, en Isla Damas, Parrita, Puntarenas.

Como parte de las actividades, los jóvenes intervinieron la escuela unidocente Isla Damas #2, donde asisten cinco alumnos y una docente.

En el lugar, los estudiantes y voluntarios limpiaron el piso, pintaron paredes, restauraron mobiliario, embellecieron zonas con plantas, donaron ropa y zapatos, además de entregar más de 30 filtros de agua a la comunidad.

La docente Mireya Brenes Núñez, única maestra del centro educativo, destacó la importancia de la ayuda recibida: “Este tipo de escuelas unidocentes estamos siendo muy afectadas porque nos están quitando mucho presupuesto. Fundación CADENA ha venido a bendecirnos”, expresó.

El campamento forma parte de la iniciativa educativa “Iniciativa CADENA”, que reta a estudiantes de distintos países a desarrollar proyectos humanitarios.

Los ganadores de cada nación participaron en tres días de actividades educativas, observación de cocodrilos, liberación de tortugas, fogatas y dinámicas de integración.

Uno de los momentos más esperados fue la premiación al mejor proyecto. El primer lugar lo obtuvo el equipo de Venezuela con la propuesta “Eleva”, que busca financiar mejoras en escuelas deterioradas mediante la venta de “Cajas Aromáticas Premium”.

“Este programa estrella busca enseñar a los líderes del futuro sobre las problemáticas del mundo y desarrollar ideas para resolverlas”, explicó Sol Bentolila, Secretaria General de CADENA Internacional.