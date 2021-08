Estudiante sordo denuncia trabas en la UCR: "No estoy recibiendo todo igual"

Un estudiante sordo denunció junto a su novia, en redes sociales, su disconformidad por la poca accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad de Costa Rica (UCR).

"Cali" y "Vero" tienen un perfil en Instagram, donde cuentan sus experiencias como una pareja sordo-oyente.

En esta página publicaron el video, motivado por la molestia de que el estudiante no ha podido matricular un curso, que es requisito, porque la universidad no tiene presupuesto para una intérprete.

Para ambos es indignante que los estudiantes sordos o con discapacidad tengan que adecuarse a la universidad, cuando aseguran que deberían ser las autoridades las que se adecúen a ellos, siempre basándose en los derechos humanos.

“Las personas con discapacidad tienen que aceptar que no hay presupuesto, que no se puede, que no lo incluyen y siempre toda la culpa está en las personas con discapacidad”, añadió la joven bastante molesta.



"Cali" aseguró que él entiende que es complicado todo el tema de interpretación, pero que ya está cansado de no ser visto como un estudiante regular y siempre ser tratado diferente.

"Matriculo y me dicen que no pueden brindarme ayuda de interpretación para ver obras de teatro, interpretan dentro del horario de la clase, pero fuera de horario no. Entiendo que yo tal vez puedo pasar el curso artístico sin interpretación, pero yo no me siento satisfecho con eso. No siento que estoy recibiendo todo igual, no me gusta sentirme perdido”, manifestó el estudiante.