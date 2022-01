Estudiante de Coto Brus ganó beca para especializarse en Honduras

Un estudiante del Colegio Científico de Coto Brus ganó una beca para especializarse en la Universidad Zamorano Honduras.



José Eduardo Mesa Vargas es un joven de 17 años que se dedica a la agricultura.

“El colegio nos abrió las puertas y ahora me siento alegre porque voy a poder especializar en un área donde vamos a apoyar la zona. “La universidad mide, aproximadamente, cuatro mil hectáreas, y me voy a tirar casi los cuatro años conociendo la U”, explicó el joven.

Por su parte su madre, Gabriela Vargas, tiene sentimientos encontrados.

“Vea fue algo tan lindo, porque yo estaba en el colegio trabajando y él me llamó y me dijo que fue admitido, yo no hallaba qué hacer, fue una emoción muy grande, lloré, nos asustamos, pasó de todo”, relató Vargas.

En la comunidad Changuena de Potrero Grande, donde viven José Eduardo y su familia, tuvieron que hacer algunas rifas y algunos amigos ayudaron económicamente para que pudiera viajar junto a su padre hasta Honduras.

Información: Henry Díaz, San Vito Televisión.