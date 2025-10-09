Estudiante crea protocolo pionero para turistas con discapacidad auditiva

Periodista: Kevin Monge

Una estudiante costarricense desarrolló el primer protocolo en el país enfocado en la atención de turistas con discapacidad auditiva, con el objetivo de garantizar una experiencia accesible e inclusiva dentro del sector hotelero.



El proyecto, resultado de una investigación académica, beneficiará a unas 70 mil personas sordas que viven en Costa Rica, así como a parte de los 1.300 millones de personas en el mundo que presentan algún grado de discapacidad (ver video adjunto de Telenoticias).



El protocolo ofrece una guía práctica para el personal hotelero, que hasta ahora no contaba con una metodología adaptada a las necesidades de este público.

Entre las recomendaciones se incluyen mantener siempre contacto visual con el huésped sordo, preguntar cuál es su método preferido de comunicación y evitar improvisar señas.



Por su relevancia, la iniciativa será implementada inicialmente en un hotel capitalino, con la expectativa de que otras cadenas del país adopten este modelo de atención inclusiva.