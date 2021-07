Estudiante atacada por perro teme volver a salir a la calle

La joven atacada por un perro asegura que tiene mucho miedo de volver a salir a la calle.



El hecho ocurrió en la urbanización San Ángel en Guayabos de Curridabat la tarde del 28 de julio.

Dos gemelas y su mamá caminaban por la acera con sus dos perritas cuando se toparon un perro que aparenta ser de la raza American Stafford.

Lea también Nacional Verdulero que salvó a joven atacada por perro: “Yo reaccioné por instinto”

El enfurecido can pretendía atacar a Nala, una de las mascotas de las hermanas, por lo que una de ellas la alzó para protegerla.

“Veníamos en la misma acera y nos lo topamos de frente, él venía a todo velocidad, solo acatamos a alzar a las perritas, yo me hice a devolver, ahí fue cuando el me prensó la pierna, jamás me imaginé que me iba a atacar a mí”, relató Mónica Chaves Molina, víctima del ataque.

La joven de 18 años fue auxiliada por su mamá quien intentó quitarle el perro incluso arriesgando su vida ya que se expuso a que la mordiera.

Lea también Nacional Papá de joven atacada por perro dice que ella sufrió más de 20 mordeduras

“Yo pido a los dueños que sean más cuidadosos, porque a pesar de todo el perrito no tiene la culpa, somos nosotros los que no los educamos ni les damos el amor que merecen, tal vez el perro está encerrado, no sabemos las condiciones, no solo a mí me pudo haber pasado, pudo haber sido un bebé o un niño”, agregó Mónica.

“Yo no me le despegué a ella, yo agarraba las orejas del perro, hasta le metí la mano en el hocico, le jalaba la lengua, le daba patadas, de todo le hice, hasta me fracturé un dedo, llegó un momento donde yo decía Dios mío, Dios mío, no puedo hacer nada. Fue cuando llegó el señor, don Manuel, que yo le doy infinitas gracias a él”, dijo su madre Lizbeth Molina Ramírez.

Lea también Nacional Experto considera que señor "se jugó la vida" para rescatar a mujer atacada por perro

Esta joven vecina de Guayabos deberá guardar varios días de reposo ya que sufrió más de 20 mordeduras en su pierna izquierda.

La estudiante de inglés asegura que teme volver a salir a la calle.

“Quien sabe para que yo vuelva a salir así otra vez, me da mucho miedo”, comentó.

Esta familia agradece a los dos hombres quienes intervinieron para quitarle el perro a la joven, así como a dos vecinas, una de las cuales les abrió el portón de la casa para que se refugiaran y otra las llevó hasta el hospital.