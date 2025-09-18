“Estoy en paz”: Madre de actor Malcolm-Jamal, ahogado en playa Cocles, rompe el silencio

Pamela Warner, madre del actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, rompió el silencio sobre la muerte de su hijo.

Malcolm murió ahogado el domingo 20 de julio de 2025 en playa Cocles, Limón, mientras el artista se encontraba de vacaciones con su familia.

Warner, de 54 años, era reconocido por su papel como Theodore Huxtable en The Cosby Show.



En una entrevista exclusiva con Robin Roberts, copresentadora del programa Good Morning America de la cadena ABC, publicada el pasado 16 de setiembre, Pamela Warner relató los momentos previos al fallecimiento de su hijo.

“Fue un dolor indescriptible, que resonó por todo mi cuerpo. La esposa e hija de mi hijo habían estado en Costa Rica tres semanas antes. Ella (la hija de Malcolm) estudia en casa y esto era parte de un programa de inmersión, así que la última semana era para que vinieran los esposos y esta era la parte divertida (del viaje).

"Mi hijo y otro hombre estaban en el agua, creo que tal vez hasta el pecho, si acaso. Quizá hasta la cintura. Había una corriente sumergida y mi hijo no era un nadador experimentado, no sabía cómo lidiar con una corriente sumergida. El otro hombre era un nadador más experimentado y pudo salvarse, pero Malcolm no", expresó Warner.

La madre de Malcolm asegura estar en paz, pese al lamentable deceso de su hijo en lo que sería un viaje perfecto.

"(Morir) esa es la parte física, pero la parte espiritual fue que ese era su momento y esa fue la manera en que debía hacer la transición, esto es lo que creo y lo que siento. Estoy muy agradecida de haber sido elegida para ser su madre, creo que más que nada, estoy en paz con todo lo que pasó. No quedó nada pendiente. No hubo un ‘debería haber’, ‘podría haber’. ¿Desearía haber dicho esto? ¿Desearía haber hecho esto? No lo tengo.

"Siento que nuestro viaje juntos como madre e hijo estuvo completo. Los niños procesan de manera diferente y ella (la hija de Malcolm) los vio (a guardavidas y surfista) intentar resucitarlo. Así que ella vio eso y sé que eso es extremadamente traumático, amaba profundamente a su padre, adoraba a papá. Así que ambos (hija y esposa) están en un duelo profundo", dijo Warner.

Pamela Warner asegura que su hijo siempre mantuvo su vida privada alejada de los focos del público y eso era algo que admiraba porque sabía que lo hacía porque los amaba.

"Amen donde puedan, amen cuando puedan, den cuando puedan, simplemente sean mejores, porque eso es lo que él quería y hacía lo que trabajaba. Todos podemos ser mejores versiones de nosotros mismos. Malcolm era actor, también era escritor, estaba comprometido a ayudar a jóvenes artistas. Me encanta que mantuviera su vida y la de su familia privada”, agregó Warner.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el día de los hechos, pese a que recibió asistencia inmediata por parte de personas presentes en la playa, ya no presentaba signos vitales al momento de ser rescatado.



Malcolm-Jamal había entrado al país el 13 de julio, es decir, el día de su muerte cumplía una semana de estar en Costa Rica.

