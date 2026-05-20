Estos son los requisitos para realizar prueba de manejo en el Estadio Nacional

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) informó este miércoles los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas en realizar la prueba práctica de manejo en el Estadio Nacional.

La jornada de evaluaciones se realizará el próximo 17 de junio en el coloso de La Sabana, de 2 p. m. a 10 p. m., sin necesidad de tener cita previa.

Eso sí, las autoridades confirmaron que será indispensable que el vehículo en que se realice la prueba no tenga restricción vehicular ese día.

Además, se deberá presentar un documento de identidad vigente y en buen estado, contar con el recibo de pago correcto según la clase de licencia por la que van a optar y tener el dictamen médico vigente (menos de 180 días desde que el médico lo emitió).

“Asimismo, la persona no debe tener una cita matriculada y no debe haber perdido una prueba práctica durante los 20 días hábiles previos al 17 de junio, ya que el sistema aplica automáticamente una restricción que impide realizar una nueva matrícula en ese período”, precisó la DGEV.

Sindy Coto, directora de la DGEV, precisó que para ese día no es necesario que las personas cuenten con las credenciales de ingreso al sistema, pues estas se les habilitarán antes de realizar la prueba.

“Es importante destacar que, si por falta de capacidad en sitio alguna de las personas que se presentan el miércoles 17 de junio no puede ser atendida, se le habilitará un espacio para el jueves 18, viernes 19 o sábado 20 en Ciudad Vial”, añadió la Dirección.

Tanto el uso del Estadio Nacional como el horario ampliado hasta las 10 p. m. buscan brindar facilidades a las personas que trabajan o estudian durante el día, permitiéndoles hacer la prueba en horas de la tarde o noche; además, se pretende reducir los tiempos de espera en este servicio de alta demanda nacional.