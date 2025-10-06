Estos son los presuntos delitos por los que investigan al alcalde de Coto Brus

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual investiga al alcalde de Coto Brus por los aparentes delitos de cohecho propio y corrupción agravada.



El pasado jueves 2 de octubre, Rafael Ángel Navarro Umaña fue intervenido por autoridades judiciales, quienes le decomisaron el teléfono celular como prueba para la investigación.



Ante una consulta de Teletica.com, el Ministerio Público indicó lo siguiente:

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual informó que, dentro de la causa 23-028394-0042-PE, existe una investigación en contra de una persona de apellidos Navarro Umaña, por los presuntos delitos de cohecho propio y corrupción agravada.

“El despacho confirmó que el jueves se desarrolló una diligencia, en la cual el Organismo de Investigación Judicial decomisó únicamente el celular del sospechoso. El caso está en investigación, por lo que no es posible dar más información, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, señaló la Fiscalía.

Al parecer, Navarro solicitó la cancelación o eliminación de deudas que tenían ante Hacienda, pero sin pagar.



Este caso se remonta unos meses atrás, cuando se logró detener a una mujer que se dedicaba a eliminar deudas en los sistemas de Hacienda.



Además, el pasado jueves, cuando se decomisó el celular del alcalde, se detuvo a dos personas, quienes fungían como los supuestos intermediarios para que se pudieran hacer estas eliminaciones en las cuentas.



Por este caso, aparte del dirigente municipal, también figuran como investigados abogados y contadores.



Este medio intentó obtener una reacción por parte del alcalde Navarro; sin embargo, a través de la oficina de la Alcaldía, manifestó que “no sabe realmente cuál es la causa que se le acusa, que no se va a referir al tema y no va a dar declaraciones”.

