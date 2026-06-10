Estos son los partidos destacados del Apertura 2026

El regreso del fútbol nacional de la Primera División está a 45 días. La primera jornada del Apertura 2026 se disputará el 26 de julio.

Repasamos los principales partidos y en cuál fecha se jugarán.

Jornada 1 (26 de julio): los campeones defensores, Herediano, recibirán en casa a Puntarenas FC, mientras que el bautizo en la máxima categoría de Inter San Carlos será en el Fello Meza ante Cartaginés.

Jornada 2 (2 de agosto): primer juego en casa del Inter San Carlos, cuando se mida con Herediano.

Jornada 3 (9 de agosto): Herediano recibe a Alajuelense y, en duelo de norteños, Inter San Carlos será local ante San Carlos.

Jornada 4 (16 de agosto): Saprissa recibe en casa a Cartaginés.

Jornada 7 (6 de setiembre): el primer clásico se jugará en el Morera Soto, con Alajuelense recibiendo a Saprissa.

Jornada 8 (13 de setiembre): Cartaginés será local ante Alajuelense.

Jornada 9 (20 de setiembre): Saprissa visita a Herediano en la reedición de la final del Clausura.

Jornada 11 (14 de octubre): será el turno de Alajuelense de recibir a Herediano.

Jornada 12 (18 de octubre): Saprissa visita el Fello Meza para enfrentar a Cartaginés.

Jornada 13 (25 de octubre): en casa, Herediano recibe a Cartaginés.

Jornada 14 (1 de noviembre): en Tibás, Saprissa recibe a Liga Deportiva Alajuelense.

Jornada 15 (4 de noviembre): Herediano y Saprissa se enfrentan en casa rojiamarilla.

Jornada 17 (22 de noviembre): Alajuelense juega en casa ante Cartaginés.



