Estos son los lugares donde se vendió el premio mayor de Consolación

La Junta de Protección Social (JPS) realizó, la noche de este domingo 21 de diciembre, el primer sorteo de Consolación, el cual registró una colocación del 99,99% de los billetes, según datos oficiales de la institución.

El premio mayor, correspondiente al número 82 con la serie 844, fue vendido en San José, cantón central, y en San Rafael de Heredia. El monto total asciende a ₡2.000 millones, distribuidos en cinco emisiones de 10 fracciones, lo que equivale a ₡40 millones por fracción.

El segundo premio fue para el número 87 con la serie 641, con un total de ₡400 millones. En este caso, los billetes fueron colocados a través de la web comercial de la JPS.

En tanto, el tercer premio, correspondiente al número 28 con la serie 215, repartió ₡175 millones y se vendió en San José, específicamente en el cantón central y Tibás.

Este primer sorteo de Consolación forma parte de las estrategias de la JPS para mantener el interés de los jugadores durante la temporada navideña. La institución confirmó, además, que el segundo sorteo de Consolación se realizará el próximo domingo 28 de diciembre.

El resultado de este sorteo contrasta con lo ocurrido días atrás con el Gordo Navideño, cuyo premio mayor no fue vendido: el número 78 con la serie 714 estuvo disponible en su plataforma digital, pero no fue adquirido antes del cierre de ventas.

“Se puso a disposición en el sitio de venta en línea dentro de los plazos definidos; sin embargo, no fueron comprados antes del cierre de ventas, por lo que el premio quedó en condición de no vendido, una posibilidad propia del azar”, indicó la institución mediante un comunicado oficial días después del evento.

Ante esta situación, la JPS explicó que los ₡1.600 millones correspondientes al premio mayor no vendido, junto con las utilidades del sorteo, serán destinados —según lo establece la Ley N.° 8718— a fortalecer organizaciones de bienestar social, como la CCSS, la Cruz Roja Costarricense, hogares y centros diurnos para personas adultas mayores, así como programas dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

De momento, la Junta de Protección Social no ha informado cuántas personas han cambiado los premios ni ha brindado el perfil de los ganadores del sorteo de consolación de este domingo.