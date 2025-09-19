Estos son los líderes de la primera parte del Apertura 2025

A pocas horas del inicio de la jornada 10, que marca el punto medio de la primera fase del Apertura 2025 , repasamos los principales líderes del certamen de la Primera División .

En lo más alto de la tabla se ubica Alajuelense , con 16 puntos, uno más que Cartaginés , Pérez Zeledón y Liberia , quienes completan la zona de clasificación.

El equipo más goleador es Saprissa , con 16 tantos. Además, es la oncena que más remates acumula (124), de los cuales 46 fueron directos al marco, liderando también esta categoría.

Adicionalmente, los tibaseños son el club con más asistencias, con un total de 12.

En cuanto a las tarjetas, Guadalupe encabeza la lista de amonestaciones con 26 amarillas, mientras que Puntarenas lidera en expulsiones con 5 rojas.

﻿En el plano individual, Marcel Hernández de Herediano es el máximo artillero con 5 tantos, y Orlando Sinclair de los morados el mejor asistidor con 3.

Ningún futbolista ha rematado más que Fernando Lesme de Liberia, con 39 intentos, 15 de ellos directos al arco, suficientes para liderar este apartado.

Por su parte, Rodiney Leal de Guadalupe es el portero con más atajadas, con un total de 29.







