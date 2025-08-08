Estos son los jugadores Sub-21 con más minutos en el inicio del torneo

Los jugadores Kenay Myrie, de Saprissa, Sebastián Padilla, de Liberia, y Chris Villalobos, de Puntarenas FC, son los que más minutos Sub-21 tienen contabilizados tras las primeras dos fechas del torneo.

Myria suma 162, Padilla 142 y Villalobos 117.

El club que más minutos tiene acumulados es Liberia con 326; la Liga el segundo (303) y Saprissa (249).

Para este torneo, que se juega con 10 clubes, los equipos tienen que sumar un total de 1.100.

El equipo que menos ha sumado en estos primeros dos encuentros es Guadalupe que solo ha podido colocar 64 minutos a la causa.