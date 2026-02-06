Estos son los hospitales que recibirán inversiones, según nuevo portafolio de la CCSS

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó el jueves el portafolio de proyectos estratégicos para la próxima década.

Este plan contempla 294 iniciativas de construcción o mejora en centros de salud, de los cuales, 228 corresponden a proyectos considerados “maduros”; es decir, que tienen financiamiento y, consecuentemente, avanzan en diversas etapas de desarrollo.

Para este último grupo de obras, la institución administradora de los servicios públicos de salud del país dispone de una reserva estimada de ¢1,8 billones (millones de millones) y de gastos de operación proyectados por ¢3,8 billones. En total, el plan prevé inversiones por ¢5,5 billones en los proyectos “maduros”.

Adicionalmente, la entidad que vela por la seguridad social cuenta con una reserva presupuestaria de ¢484.788 millones, disponible para inversiones en proyectos futuros.

El 55% del total de los recursos está previsto para proyectos del primer nivel de atención —o sea, equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y áreas de salud, mientras que el resto se destinará a infraestructura hospitalaria.

Dentro de los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención que serán construidos o tendrán mejoras están:

Hospital Maximiliano Peralta, Cartago - ¢361.833 millones.

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, San José - ¢222.630 millones.

Hospital Tony Facio, Limón - ¢221 285 millones.

Torre Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios - ¢174 173 millones.

Fortalecimiento del Hospital de Guápiles, Pococí - ¢128 314 millones.

Fortalecimiento del Hospital Nacional de Niños (HNN), San José - ¢69 547 millones.

Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Rafael Ángel Calderón, San José - ¢67 650 millones.

Intervención priorizada del Hospital Rafael Ángel Calderón, San José - ¢44 910 millones.

Pero las intervenciones incluyen otros proyectos a desarrollar mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), inversiones en equipamiento médico y tecnologías, así como la edificación de equipos básicos de atención.

La presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, aseguró que la aprobación del portafolio constituye un producto de alto valor estratégico para la institución, ya que permite una planificación ordenada y responsable de la infraestructura en salud, equipamiento y mantenimiento.

"Esta es la decisión estratégica más importante que ha tomado esta Junta Directiva, en un corto y mediano plazo, para poder hacerle frente a los proyectos del portafolio de inversiones", enfatizó la jerarca.

Taylor agregó que el plan en cuestión está sustentado en criterios técnicos, financieros y de impacto en la atención de la población.

Entre 2023 y 2025, la entidad construyó 60 proyectos con una inversión de ¢377.236 millones. Algunas de las obras más relevantes que se desarrollaron incluyen el Hospital Víctor Manuel Sanabria, en Puntarenas, con una inversión de ¢125.925 millones; el Hospital William Allen, en Turrialba, por ¢49.383 millones, así como el proyecto de fortalecimiento de la segunda etapa de la Torre Este del Hospital Rafael Ángel Calderón, en San José, por ¢49.062 millones.

Pero también se inauguraron equipos básicos de atención en Salitre de Buenos Aires, Sámara de Nicoya, Ciudad Cortés de Osa, San Vito de Coto Brus, Gavilán de Valle La Estrella de Limón, Llano Bonito de León Cortés y El Roble Puntarenas.

De igual forma, se construyeron las áreas de salud de La Fortuna de San Carlos, La Unión, San Isidro y Santa Cruz.

Otras obras incluyeron el laboratorio del área de salud Osa, el reforzamiento estructural y remodelación integral de la sede de área de salud de Alajuela.