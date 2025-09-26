Estos son los horarios de la jornada 11 del Apertura

La fecha 11 del Apertura 2025 arranca este viernes y finaliza el lunes.

Los partidos serán los últimos antes del parón del torneo local para darle tiempo de trabajo a la Selección Nacional.

En la parte alta de la tabla, cinco equipos están separados por tres puntos y, ante este panorama, cualquier traspié se vuelve determinante.

Cartaginés tiene 18 unidades, al igual que Liberia. Con 17 se encuentran Saprissa y Alajuelense, mientras que Pérez Zeledón cierra el grupo con 15 puntos.

Horarios de la jornada 11 del Apertura 2025

Alajuelense – Puntarenas, viernes 8 p. m.

Herediano – Guadalupe, sábado 8 p. m.

Saprissa – Cartaginés, domingo 4 p. m.

San Carlos – Sporting, domingo 6 p. m.

Pérez Zeledón – Liberia, lunes 8 p. m.