Estos son los errores más comunes que hacen que los motociclistas tengan accidentes

De acuerdo con los datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), en siete de cada 10 accidentes en el país hay involucrada una motocicleta.

Si bien hay accidentes complejos, los expertos consideran que la gran mayoría se pudieron evitar con preocupación y siguiendo una serie de recomendaciones.

Teletica.com conversó con James Jarquín, tráfico de la Policía Municipal de Moravia, quien explicó cuáles son estos errores tan comunes por parte de los motociclistas.

“La prim﻿era falta más común que realizan los motorizados es rebasar por el lado derecho, esa falta, aparte de que es la más alta de la ley de tránsito, con una multa de 375 mil colones, pierde seis puntos de la licencia, es la que provoca más accidentes en el país. Ya que los conductores de carros no esperan que venga una motocicleta a la derecha para rebasarlos.

“El segundo punto es rebasar vehículos a más de 25 kilómetros por hora, esto hace que la velocidad no permita frenar a tiempo en caso de que se atraviesa un vehículo o una persona”, afirmó.

Otra falta que el experto considera, se comete regularmente, es no hacerse visible en la noche, ya sea con ropa reflectiva o luces completas de la moto, ya que los conductores que vienen detrás o de frente no los puedan visibilizar.

Además que siempre se debe utilizar bien las direccionales, para que los conductores que los vean sepan si van a doblar a seguir directo. “Respetar las señales como es debido, semáforos, altos o cedas, el exceso de velocidad y no guardar la debida distancia provocan todos estos factores”, detalló.

Por su parte, Andrea Segura, vocera de la Policía de Tránsito, también aclaró a Teletica.com algunas recomendaciones para que los motociclistas no se vean involucrados en accidentes.

“La velocidad y la lluvia no deben ir de la mano, esto puede ocasionar la muerte, siempre se debe manejar despacio. Además, es importante evitar el famoso punto muerto de los camiones grandes, usar dispositivos reflectivos, capa y todo eso.

“Muy importante, el tema de que cuando vaya a rebasar un vehículo, sea una zona que esté demarcada y que lo permita, y de igual forma que el otro vehículo tenga el procedimiento y la visión para poder ver”, aseveró.

Al igual que Jarquín, no rebasar por derecha un carro y mantener el debido distanciamiento evitarán accidentes. Así como evitar los puntos muertos de los vehículos pesados realizar piruetas peligrosas como andar en una llanta o brincar, y muy importante, no quitar los espejos retrovisores.

También destacó la importancia de recordar que frenar con lluvia no es igual que frenar en seco. “A la hora que caen las lluvias la calzada se pode resbalosa, también puede haber regueros de aceite, hay que tener mucho cuidado, porque se pueden convertir en mojados resbalones, y esto puede, a la hora que se vaya a frenar de forma violenta, que la moto se vaya resbalada. Es muy importante respetar la señal vertical y horizontal, portar reflectivos, andar siempre la luz encendida, hacerse visible en carretera, manejar a la defensiva y sin prisa”, finalizó la oficial.

Portar un buen casco, ojalá todo cerrado y con el cierre bien puesto, que quede ajustado y no flojo o grande, esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros (INS), durante el año 2024 se atendieron 15.688 motociclistas lesionados. Y en lo que va del presente año ya suman 13.258 personas atendidas.

Otro dato que preocupa a las autoridades es que la mayoría de los motociclistas accidentados tiene una edad que va de entre los 18 y los 37 años. Siendo las piernas, pies, hombres y brazos las partes del cuerpo que más se lesionan los conductores de motos.