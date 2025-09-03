Estos son los emparejamientos de la segunda fase del Torneo de Copa

Este miércoles se realizó el sorteo de los emparejamientos para la segunda fase del Torneo de Copa.

Tras la sorpresiva eliminación de San Carlos a manos de Cariari, ahora los caribeños se medirán a Carmelita en el primer emparejamiento.

El segundo duelo será la gran sorpresa del Torneo de Apertura 2025, el Municipal Liberia recibiendo a Jicaral; mientras que los siguientes duelos ya estarán marcados por clubes de la Primera División.

Puntarenas FC se medirá al Municipal Pérez Zeledón, otro de los equipos que pasan un gran momento; mientras que Sporting FC enfrentará a Guadalupe FC en el único duelo que se jugará completo en el Valle Central.

Los partidos de ida se comenzarán a realizar a partir del próximo 24 de setiembre, mientras que los de vuelta serán el 1° de octubre.

Los equipos que avancen ya podrán enfrentar en la siguiente ronda a los cuatro clubes que estaban clasificados a la Copa Centroamericana: Alajuelense, Cartaginés, Saprissa y el Herediano, estos dos últimos ya eliminados del certamen del área.

Estos partidos están calendarizados a realizarse el 15 de octubre de 2025 la ida y 19 de noviembre los juegos de vuelta.

Las semifinales serán el 21 de enero de 2026 y la vuelta el 28 de enero de 2026.

La Gran Final será a partido único teniendo como sede el Estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia el domingo 29 de marzo de 2026.