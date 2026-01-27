Estos son los cambios de estatutos que aprobó la Unafut

Este lunes, tras una sesión extraordinaria de presidentes, se aprobaron una serie de cambios a los estatutos de la Unafut.

El proceso ha sido liderado por José Carlos Loaiza, director general del ente, y a este punto se llega tras una serie de mesas de trabajo entre los equipos y la Unafut.

“Todo el trabajo que hacemos es y debe ser por y para los clubes. Esa ha sido nuestra bandera desde el día uno y necesitábamos fortalecer, así como actualizar la gobernanza de la organización para hacerla más ejecutiva y profesional. Al final, quienes ven el resultado de todo este esfuerzo son los clubes y no tenemos duda de que esto impactará el área deportiva”, explicó Loaiza.

Estos fueron los cambios aprobados:

• Comité de Competición: históricamente ha estado compuesto por personal externo ad honorem, por lo que se transformará en un departamento de Competición con personal propio y contará con dos asesores legales externos, lo cual permite un respaldo jurídico y objetivo en su trabajo. De esta forma, transicionará para ser más ágil, profesional y diligente al servicio de los clubes.

• Segunda instancia: se encontraba en el Consejo Director. Evolucionará a un tribunal de apelación – en caso de ser necesario – por personas externas a la organización con formación en derecho. De esta manera, se despolitiza la toma de decisiones y se garantiza su objetividad. La primera instancia se mantiene en el departamento de Competición.

• Junta Directiva: el Consejo Director dejará de estar conformado por personas externas. Sus miembros serán representantes de los Clubes quienes trabajarán junto con el equipo ejecutivo de UNAFUT y estarán al tanto del día a día de la organización. Esto con el objetivo de despolitizar el órgano y se concentre en áreas más estratégicas de la organización como desarrollo del futbol, estrategia y negocio.