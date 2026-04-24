Estos son los árbitros que impartirán justicia en la última y decisiva fecha del Clausura

La decisiva última fecha del Torneo de Clausura que comenzará desde este viernes, ya tiene a los árbitros designados para cada uno de los encuentros.

Tres partidos serán fundamentales para conocer el último clasificado a las semifinales del torneo, los duelos de la segunda fase y hasta el cuarto equipo en la Copa Centroamericana.

De ahí que la Comisión de Arbitraje se volcara con árbitros de experiencia para estos partidos.

El recién elegido a formar parte del Mundial 2026, Juan Gabriel Calderón, estará impartiendo justicia en el compromiso entre liberianos (ya clasificados) y Liga Deportiva Alajuelense.

Mientras que en el compromiso entre el ya descendido Guadalupe FC ante Cartaginés estará como silbatero central David Gómez.

De esta última fecha se adelantarán dos partidos. El primero, este viernes, entre San Carlos y Pérez Zeledón a partir de las 7 p. m. en el Carlos Ugalde, en un partido que ya no define nada.

El otro que se adelantó fue el Herediano-Sporting FC para el sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El choque Liberia-Alajuelense, así como los partidos Guadalupe FC ante Cartaginés y Puntarenas FC-Saprissa se disputarán el domingo a la misma hora.











