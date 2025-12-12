Estos son los árbitros de los partidos de vuelta de las semifinales

La Comisión de Arbitraje anunció los cuerpo arbitrales de cada uno de los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Brayan Cruz será el central, mientras que Yazid Monge estará en el VAR en el duelo entre Alajuelense y Liberia.

El primer finalista saldrá este sábado a partir de las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto. La serie marcha 1-1.

Por su parte, Pablo Camacho fungirá como central del juego entre Saprissa y Cartaginés. Anthony Bravo estará en el VAR.

Los morados y cartagineses jugarán este domingo a las 4 p. m. en La Cueva. La S tiene la delantera 2-1 en el marcador global.﻿