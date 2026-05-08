Estos son los árbitros de las semifinales

La Comisión de Arbitraje definió a los encargados de impartir justicia para los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo de Clausura.

Herediano tiene la ventaja 1-0 ante Cartaginés, mientras que Saprissa y Liberia igualan 1-1.

Así quedaron las designaciones:

Herediano vs. Cartaginés

Árbitro central: Josué Ugalde

Asistente 1: William Chow

Asistente 2: Enmanuel Alvarado

Cuarto árbitro: Brayan Cruz

VAR: Benjamín Pineda

AVAR: Yazind Monge

Saprissa vs. Liberia

Árbitro central: David Gómez

Asistente 1: Jeriel Valverde

Asistente 2: Félix Quesada

Cuarto árbitro: Marianela Araya

VAR: Jesús Montero

AVAR: Víctor Ramírez