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Estos son los árbitros de las semifinales
La Comisión de Arbitraje definió a los encargados de impartir justicia.
La Comisión de Arbitraje definió a los encargados de impartir justicia para los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo de Clausura.
Herediano tiene la ventaja 1-0 ante Cartaginés, mientras que Saprissa y Liberia igualan 1-1.
Así quedaron las designaciones:
Herediano vs. Cartaginés
Árbitro central: Josué Ugalde
Asistente 1: William Chow
Asistente 2: Enmanuel Alvarado
Cuarto árbitro: Brayan Cruz
VAR: Benjamín Pineda
AVAR: Yazind Monge
Saprissa vs. Liberia
Árbitro central: David Gómez
Asistente 1: Jeriel Valverde
Asistente 2: Félix Quesada
Cuarto árbitro: Marianela Araya
VAR: Jesús Montero
AVAR: Víctor Ramírez